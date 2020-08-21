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Президент Молдавии выразил желание испытать российскую вакцину от COVID-19

Ирина Егорова
09:52 21.08.2020
Он сообщил, что готов стать первым гражданином Молдавии, испытавшим вакцину на себе, чтобы она скорее попала в страну.
Президент Молдавии выразил желание испытать российскую вакцину от COVID-19
© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости

Президент Молдавии Игорь Додон заявил о готовности испытать российскую вакцину от коронавируса на себе.

 «Хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе. Я хочу сделать это для всех граждан нашей страны, чтобы вакцина как можно скорее попала в Молдову», — написал он сообщил на своей странице в Facebook

Глава государства заявил, что увидел в Молдавии много людей, относящихся к вакцине скептически, поэтому принял данное решение.

Россия стала первой страной, где была зарегистрирована вакцина от короновирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи совместно с Минобороны РФ.  

Препарат, который получил название  «Спутник V» безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки. Раствор для внутримышечного введения находится в двух пробирках красного и синего цветов. На них указаны дата выпуска, срок годности, условия хранения - не допускается хранение размороженного препарата. Сообщалось, что в августе привьют медиков и учителей, чуть позже начнется массовая вакцинация. В России вакцинация от коронавирусной инфекции будет проводиться бесплатно и добровольно.   Ранее о желании приобрести разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции заявили в двадцати государствах мира. 

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