Опубликованы первые кадры с места падения легкомоторного самолета под Калининградом

МЧС РФ опубликовало первые кадры с места падения частного легкомоторного самолета под Калининградом. На них видно, что после падения самолет буквально смяло.

Напомним, в воскресенье, 2 августа, судно жестко село в поле под Калининградом. На борту самолета в момент инцидента находились три человека.

Самолет члены экипажа покинули самостоятельно. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства происшествия уточняются.