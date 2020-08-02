СМИ: в Измайловском парке посетители застряли на колесе обозрения

В Москве в Измайловском парке встало колесо обозрения вместе с посетителями аттракциона в кабинках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что механизм колеса засбоил, и аттракцион остановился.

В настоящий момент персонал парка пытается запустить колесо вновь. О причинах поломки аттракциона не сообщается.

В июле прошлого года в Омске произошел аналогичный инцидент. Колесо обозрения остановилось в парке 30-летия ВЛКСМ. Сотрудники МЧС эвакуировали застрявших на аттракционе посетителей. Причиной поломки колеса в администрации парка назвали внезапно начавшийся ливень.