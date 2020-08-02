Власти Москвы опровергли информацию о застрявших на колесе обозрения людях
Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Free-Photos, Pixabay
Московские власти опровергли информацию СМИ о застрявших людях на остановившемся колесе обозрения в Измайловском парке.
Радиостанции «Говорит Москва» сообщили в мэрии, что аттракцион прокрутили в ручном режиме, посетителей колеса обозрения выпустили.
Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.
Сейчас аттракцион отключили, арендатор вызвал инженеров для оценки ситуации.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в столичном Измайловском парке остановилось колесо обозрения с посетителями в кабинках. Уточнялось, что сотрудники парка пытались запустить аттракцион вручную.