Власти Москвы опровергли информацию о застрявших на колесе обозрения людях

Московские власти опровергли информацию СМИ о застрявших людях на остановившемся колесе обозрения в Измайловском парке.

Радиостанции «Говорит Москва» сообщили в мэрии, что аттракцион прокрутили в ручном режиме, посетителей колеса обозрения выпустили.

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.

Сейчас аттракцион отключили, арендатор вызвал инженеров для оценки ситуации.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в столичном Измайловском парке остановилось колесо обозрения с посетителями в кабинках. Уточнялось, что сотрудники парка пытались запустить аттракцион вручную.