На северо-западе Москвы произошел провал дорожного полотна
Маршруты следования общественного транспорта временно изменены.
© Фото: Москва с огоньком. Новости Москвы, VK
На северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники провалился асфальт на двух полосах автодороги. В результате происшествия, перекрыт участок проспекта Маршала Жукова от улицы Демьяна Бедного до улицы 3-я Хорошевская.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, провал асфальта произошел из-за проведения земляных работ.
В результате инцидента, никто не пострадал. Принимаются все меры для обеспечения объезда поврежденного участка дороги, сообщает «Вечерняя Москва».
По информации Мосгортранса, на проспекте Маршала Жукова задерживаются автобусы: т21, т35, т65, т86, 155, 390, 597 и троллейбус № 20. Маршруты следования общественного транспорта временно изменены.