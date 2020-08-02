На северо-западе Москвы произошел провал дорожного полотна

На северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники провалился асфальт на двух полосах автодороги. В результате происшествия, перекрыт участок проспекта Маршала Жукова от улицы Демьяна Бедного до улицы 3-я Хорошевская.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, провал асфальта произошел из-за проведения земляных работ.

В результате инцидента, никто не пострадал. Принимаются все меры для обеспечения объезда поврежденного участка дороги, сообщает «Вечерняя Москва».

По информации Мосгортранса, на проспекте Маршала Жукова задерживаются автобусы: т21, т35, т65, т86, 155, 390, 597 и троллейбус № 20. Маршруты следования общественного транспорта временно изменены.