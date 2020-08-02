Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом

Под Калининградом легкомоторный частный самолет совершил жесткую посадку. На борту в момент инцидента находились три человека.

Погибших и пострадавших нет, уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.

«Сообщение о происшествии поступило в 15.15 (16.15 мск). Легкомоторный частный самолет совершил жесткую посадку в районе поселка Стрельцово. На борту находилось три человека», - рассказали в ведомстве.

Самолет члены экипажа покинули самостоятельно. Обстоятельства происшествия уточняются.

В июне легкомоторный самолет потерпел крушение в Рязанской области. ЧП произошло у деревни Авдотьинка на удалении от жилых домов. В результате происшествия погиб пилот.