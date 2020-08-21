«Верх наглости»: в ФРГ прокомментировали угрозы США из-за «Северного потока-2»

Угрозы американских сенаторов в отношении «Северного потока — 2» - это «верх наглости», считает бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт.

«Вторая наглость - это угроза санкций со стороны трех сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с "Северным потоком", а также отдельных сотрудников этих компаний», - добавил он.

По его словам, Германия должна доказать всему миру, что ее нельзя запугать и выразил надежду на скорейшее завершение строительства трубопровода, передает Sueddeutsche Zeitung.

В начале августа американский сенатор Тед Круз и его коллеги угрожали «финансовым разрушением» немецкому порту, в случае, если продолжатся работы по прокладке газопровода.

Ранее в американский Сенат был внесен проект о санкциях против газопровода «Северный поток-2». В частности, они затрагивают компании, которые страхуют российские суда. По мнению представителей США, газопровод является угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов и угрожает энергетической независимости Украины и Европы.

Представители 24 стран ЕС выразили протест США в связи с планируемыми американской стороной новыми санкциями в отношении трубопровода «Северный поток - 2».

Напомним, что проект трубопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии. Сейчас он достроен на 93%.