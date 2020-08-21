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В Крыму оценили решение ООН признать жителей полуострова россиянами

Ирина Егорова
08:54 21.08.2020
Признание российского статуса Крыма – это вопрос времени, считает вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
В Крыму оценили решение ООН признать жителей полуострова россиянами
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Процесс признания Организацией Объединенных Наций крымчан гражданами России закономерен и логичен, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

«Процесс признания международным сообществом Крыма как части Российской Федерации неизбежен. Этому не может воспрепятствовать никто. Статистика ООН логична и закономерна», - сказал он.

По словам вице-спикера, признание российского статуса Крыма – это вопрос времени.

Ранее ООН провело исследование численности населения России и был сделан вывод, что оно выросло за год, с 2019 по 2020, на два миллиона человек. Это обусловлено тем, что в статистики включили жителей Крыма, которых признали россиянами.

В середине июня ЕС продлил экономические антироссийские санкции, принятые в 2014 году,  они, по словам Владимира Путина, мешают развитию полуострова, создают проблемы. Но их можно преодолеть, если «есть желание», уверен российский лидер. 

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