В ДТП по Самарой погибли пять человек

Пять человек погибли в результате столкновения двух легковушек на 59 километре трассы Самара – Волгоград в воскресенье вечером. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

По предварительной информации, смертельное ДТП произошло в Безенчукском районе. Столкнулись автомобиль BMW и «Лада Веста».

До приезда скорой в результате столкновения погибли мужчина 1983 года рождения и ребенок 2007 года рождения.

«При следовании в лечебное учреждение погибли еще три человека: мужчина 2001 года рождения, женщина 2001 года рождения и ребенок 2015 года рождения», - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в аварии пострадал мужчина 1995 года рождения. Он госпитализирован в Чапаевскую Центральную городскую больницу. На месте ДТП работают правоохранители, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Пожарно-спасательными подразделениями проводилась деблокация погибших и пострадавших в транспортных средствах.