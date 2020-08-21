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Отцу ребенка-инвалида запретили парковаться у собственного дома в Грязях

Алексей Баранов
16:08 21.08.2020
Житель является соседом администрации района.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Жителю Грязей Дмитрию Лазину запретили парковку и остановку у собственного дома. Как отмечает липчанин, районной администрации не понравилось соседство в его лице.

«Этот знак запрещает здесь даже остановку. Мой ребенок инвалид, ему 4 года, он не ходит и не сидит. Как со всеми вещами мне или моей жене его нести 200 метров. Особо не натаскаешься», - рассказал отец ребенка Дмитрий Лазин.

По его словам, чиновники администрации предлагают ему парковаться около центра культуры, либо переезжать через бордюр сразу к дому. Однако помимо бордюра есть и кирпичный забор, преодолеть который автомобиль не может. Средств на обустройство заезда у мужчины нет.

Он отмечает, что действие запрещающего стоянку и остановку знака также распространяется и на автомобили сотрудников администрации, которые регулярно паркуются под ним. А значит, он будет фотографировать все авто, которые паркуются около его дома и администрации, и посылать их в ГИБДД. 

«Чтобы у нас было равноправие. А то получается, им можно оставлять машины, когда они приезжают на работу, а мне возле своего дома нельзя», - уточнил местный житель.

Как рассказали «Звезде» в местной администрации, Дмитрий Лазин к ним с заявлением не обращался, но ему готовы пойти на встречу и помочь с решением данной проблемы.

«Необходимо, что мы с ним встретились и все вопросы, которые он задавал, мы решим. Вопрос по поводу заезда на свою территорию, по организации ремонта забора и установки ворот, все вопросы эти решаются», - рассказал заместитель главы администрации Грязинского района Липецкой области Олег Штанин.

Пользователи соцсетей посоветовали парню также обратиться лично к губернатору региона.

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