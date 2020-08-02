В Ростуризме рассказали об оплате за обсервацию в турецких отелях при заражении COVID-19

Для отелей в Турции, которые принимают иностранных туристов, разработан специальный регламент. И только при соблюдении необходимых требований отели смогут получить сертификат безопасности. Об этом рассказал председатель Общественного совета Ростуризм Дмитрий Давыденко.

По словам эксперта, на случай заражения отдыхающих коронавирусом, крупные отели отвели отдельные блоки для обсервации. Он уточнил, что заболевшие туристы будут отправляться в стационары. А все, кто контактировал с ними, помещаться на двухнедельный карантин в отведенные номера.

«В отелях поменьше это несколько номеров, но они все отдельно расположены. Плюс там предусмотрено соответствующее обслуживание, чтобы люди не посещали общие места», - приводит слова Давыденко сайт «Комсомольская правда».

Эксперт отметил, что если заболевший турист, или помещенный на обсервацию, оплатил путевку на семь дней, то в эту стоимость уже входит оплата обсервации.

«Если отель не оплачен, то он будет платить что-то. Но эта сумма, думаю, будет достаточно посильная. Я думаю, что это все уже в цене будет заложено в итоге», - пояснил Давыденко.

Когда отель продает туроператору определенное количество номеров, он уже закладывает в стоимость фонда под обсервацию, добавил эксперт.

«Что касается его возврата домой, билет и все остальное, то это он уже тоже оплатил. Туроператор будет переносит билеты или это будет покрываться страховой компанией в случае, если человек заболел», - объяснил Дмитрий Давыденко.

Напомним, что с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией. На данный момент россияне могут улететь в Стамбул и Анкару. Начиная с 10 августа - на курорты Антальи и Эгейского побережья. Въезд в страну граждан РФ осуществляется без визы, также не требуется и справка об отрицательных результатов тестов на коронавирус. Туристы должны еще в самолете заполнить анкету, в которой указать свои личные данные, а также номер кресла, адрес пребывания в Турции и контакты для связи.