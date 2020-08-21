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В России появится федеральная система аренды жилья

Ирина Егорова
07:45 21.08.2020
Речь идет о создании единой государственной платформы, которая должна повысить прозрачность арендных сделок.
В России появится федеральная система аренды жилья
© Фото: Андрей Иглов, РИА Новости

Единый федеральная онлайн-платформа по аренде жилья появится в России. Соответствующий законопроект, инициатором которого выступил Виталий Мутко, уже подготовлен и будет внесен в Госдуму в сентябре, а в следующем году система будет запущена. Сервис сделает арендные сделки более прозрачными -  Арендаторам он поможет подобрать жилье, составить договор и дать  гарантии того, что договор с ними не расторгнут, а государство получит дополнительные налоги.

По данным Минстроя, в России сдается свыше 5 миллионов квартир. Поступления в бюджет от их аренды могут составить до 200 миллиардов рублей в год. Для реализации идеи нужны поправки в налоговое законодательство, считает член Совета Федерации Сергей Калашников.

По его словам, если человек снимает жилье на 11 месяцев - то есть неполный год или меньше, то он не обязан об этом сообщать в налоговые органы.

«Большинство людей этим пользуются, заключают договор с арендатором на 11 месяцев и потом его перезаключают. Никакие налоги при этом человек государству не платит, хотя сдает жилье годами и десятилетиями», - передает его слова «Российская газета».

Напомним, что сейчас действует льготная программа ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% годовых. Программа будет действовать до 1 ноября 2020 года. При этом ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Также правительством было утверждено снижение взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.  

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