В Роспотребнадзоре назвали убивающие коронавирус средства

В Роспотребнадзоре рассказали, что любое дезинфицирующее средство оказывает губительное воздействие на COVID-19.

«Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. Чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезифектантом обработали», - объяснила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Также она напомнила, что на поверхностях коронавирус сохраняется до 48 часов.

Напомним, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились более 17,8 миллиона человек, свыше 685 тысяч умерли.

Ранее Анна Попова заявила, что коронавирус не размножается в пресной и соленой воде, при этом мгновенно «убивается» кипячением.