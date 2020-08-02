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В Роспотребнадзоре назвали убивающие коронавирус средства

Виктория Ивашечкина
17:03 02.08.2020
Глава ведомства напомнила, что на поверхностях COVID-19 сохраняется до 48 часов.
В Роспотребнадзоре назвали убивающие коронавирус средства
© Фото: EMERCOM of Russia, via, Globallookpress

В Роспотребнадзоре рассказали, что любое дезинфицирующее средство оказывает губительное воздействие на COVID-19.

«Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. Чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезифектантом обработали», - объяснила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Также она напомнила, что на поверхностях коронавирус сохраняется до 48 часов.

Напомним, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились более 17,8 миллиона человек, свыше 685 тысяч умерли.

Ранее Анна Попова заявила, что коронавирус не размножается в пресной и соленой воде, при этом мгновенно «убивается» кипячением.

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