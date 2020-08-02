В Роспотребнадзоре назвали убивающие коронавирус средства
Глава ведомства напомнила, что на поверхностях COVID-19 сохраняется до 48 часов.
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В Роспотребнадзоре рассказали, что любое дезинфицирующее средство оказывает губительное воздействие на COVID-19.
«Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. Чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезифектантом обработали», - объяснила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
Также она напомнила, что на поверхностях коронавирус сохраняется до 48 часов.
Напомним, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились более 17,8 миллиона человек, свыше 685 тысяч умерли.
Ранее Анна Попова заявила, что коронавирус не размножается в пресной и соленой воде, при этом мгновенно «убивается» кипячением.