Затопленный Екатеринбург: в городе устраняют последствия мощного ливня

Дождь в Екатеринбурге идет уже с начала недели, но сегодня, всего за один день, выпала месячная норма осадков. Сейчас в столице Урала устраняют последствия мощного циклона.

Из-за сильных потоков воды не выдерживали ливневки, автомобили глохли прямо в пути, на дорогах образовались пробки, некоторые районы остались без электричества,частично не работали светофоры, погасли фонари.

Синоптики предупреждают, что непогода в Екатеринбурге будет бушевать до конца недели.