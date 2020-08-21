Затопленный Екатеринбург: в городе устраняют последствия мощного ливня
Непогода в Екатеринбурге, по прогнозам синоптиков, будет бушевать до конца недели.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Дождь в Екатеринбурге идет уже с начала недели, но сегодня, всего за один день, выпала месячная норма осадков. Сейчас в столице Урала устраняют последствия мощного циклона.
Из-за сильных потоков воды не выдерживали ливневки, автомобили глохли прямо в пути, на дорогах образовались пробки, некоторые районы остались без электричества,частично не работали светофоры, погасли фонари.
Синоптики предупреждают, что непогода в Екатеринбурге будет бушевать до конца недели.