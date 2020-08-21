Байден официально стал кандидатом на пост президента США от демократов
Джо Байден официально согласился выдвинуться в президенты от Демократической партии США.
«Я горд быть демократом и для меня большая честь принять эту номинацию в президенты США», - заявил он на онлайн-съезде демократов.
В своем выступлении он осудил политику Трампа, сказав, что она привела к разобщению населения, появлению страха, росту агрессии, в результате Америка «погрузилась во тьму».
«Я буду союзником света, а не тьмы», - отметил он.
По словам Байдена, в стране наблюдается рост безработицы, обеднения основной части населения и обогащение олигархов.
Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года. Ранее сообщалось, что за кандидатуру Джо Байдена в настоящее время готовы были бы отдать свои голоса 48% избирателей, а за действующего президента США Дональда Трампа – 45%