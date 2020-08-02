«Встала попить водички»: Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе

Юмористка и телеведущая Елена Степаненко рассказала о том, что желание ее бывшего мужа Евгения Петросяна расторгнуть брак оказалось для нее неожиданностью.



«Это мне говорится где-то в 12 часов ночи, я встала попить и еду на гастроли продолжительные по Сибири. И мне говорят: «Ты знаешь, я хочу тебе сказать…», - поделилась артистка.

По ее словам, Петросян долго говорил с ней по телефону о будущем разводе.

«И вот это человек все говорит, и я так слушаю, говорю: «Я сейчас водички попью, а завтра в пять утра я улечу. Я над этим подумаю», — призналась Степаненко в эфире телеканала «Россия 1».

Также она подчеркнула, что была шокирована и позже долго злилась на своего экс-супруга. Однако теперь она уверена, что все случилось так, как должно было.

Напомним, Елена Степаненко и юморист Евгений Петросян развелись в 2018 году после 33 лет брака. Спустя год после громкого развода артистка призналась, что «совершенно спокойно» относится к своему бывшему супругу. Также Степаненко опровергла слухи о том, что не пускает Петросяна в квартиру.