В Краснодарском крае задержали владельца взорвавшейся АЗС

В Краснодарском крае после мощного взрыва на газозаправочной станции задержали ее владельца.

Уточняется, что мужчине грозит до шести лет тюрьмы по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По предварительной версии, причиной взрыва является вспышка газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями транспортных средств.

Напомним, в результате происшествия в Динском районе Краснодарского края в субботу, 31 июля, пострадали шесть человек. На месте инцидента работали 44 пожарных и 14 единиц техники.