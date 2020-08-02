Бушующий поток воды: кадры последствий мощных ливней в Краснодарском крае

Сильные ливни обрушились на Краснодарский край в первые дни августа. Местные жители Темрюкского района сняли бушующие потоки воды, которые практически парализовали движение на дорогах. На кадрах, можно увидеть настолько мощные потоки воды, что кажется – это не последствия дождей, а разлившаяся полноводная река.

По признанию подписчиков одного из пабликов региона, такой потоп они увидели впервые.

«Начинался дождь, и мы с пляжа Веселовка поехали в Тамань, перед поворотом в поселок Таманский шла потоком вода. Там получается с горки и движение практически парализовало», - написала очевидица разбушевавшейся стихии.

Она сообщила, что большинство водителей боялись пересекать такой мощный поток воды и просто стояли на обочине на «аварийке».

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер порывами до 22 метров в секунду. В МЧС предупреждают, что возможен подъем уровня воды в реках и риск схода селевых потоков.