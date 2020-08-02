ГИБДД начинает штрафовать водителей автобусов за отсутствие тахографа

Со второго августа владельцы автобусов не оборудованных тахографами могут быть оштрафованы сотрудниками ГИБДД. С таким напоминанием к автовладельцам обратились в министерстве транспорта. Пока мера распространяется на машины массой менее пяти тонн.

Тахограф - специальный прибор, предназначенный для фиксации скорости, соблюдения режимов труда и отдыха водителем и его сменщиками. За отсутствие тахографа в автобусе, водителю придется заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей.

«В соответствии с пунктом три Порядка оснащения транспортных средств тахографами, утвержденного приказом Минтранса России от 21 августа 2013 года №273, транспортные средства категории M2, экологический класс которых не определен, эксплуатируемые физическими лицами, должны быть оснащены тахографами до первого августа 2020 года», - пояснили ТАСС в Минтрансе.

Поэтапное оснащение автобусов тахографами началось в 2014 году. В настоящее время такие устройства должны быть установлены на некоторых видах автобусов и грузовиков, в зависимости от их экологического класса и массы. До первого января 2022 года тахографами должны быть оборудованы все транспортные средства, имеющие более восьми пассажирских мест.

Ранее, из-за пандемии коронавирусной инфекции, правительство отложило требования по обязательному оснащению тахографами городских, пригородных и междугородних автобусов.