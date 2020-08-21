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Человек, подаривший детство: Юрий Энтин отмечает 85-летний юбилей

Валентина Пескова
05:58 21.08.2020
Стихами драматурга и поэта-песенника говорят множество полюбившихся с детства героев мультипликационных фильмов.
Человек, подаривший детство: Юрий Энтин отмечает 85-летний юбилей
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

«Крылатые качели», «Чунга-чанга», «Прекрасное далеко» - автор этих суперхитов, поэт Юрий Энтин сегодня отмечает 85-летие. Человек, который подарил нам детство. Его стихами говорят герои мультфильмов «Ну, погоди» и «Бременские музыканты».

Какая песня у Энтина - самая лучшая и любимая - спорить можно долго, но так и не прийти к единому мнению. Одни из самых известных и популярные, без сомнения - «Луч солнца золотого»,  «Крылатые качели» и  «Летучий корабль».

Многие фразы из стихов Юрия Энтина стали крылатыми, а сам драматург, который вообще-то учился на историка, любит вспоминать тот день, когда молодым редактором пришел работать в детскую редакцию фирмы грампластинок «Мелодия», и стал поэтом.

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