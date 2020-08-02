Доктор Мясников рассказал о необычном средстве от аллергии

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о том, что домашние животные могут быть «лекарством» от аллергии.

По его мнению, дети, которые общаются с питомцами, в особенности с кошками и собаками, дышат их шерстью и эпителием. Таким образом, они получают некую «прививку от аллергии» — у них реже бывает бронхиальная астма и аллергические реакции.

Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» также объяснил, что во многих странах детей классами специально вывозят на фермы для того, чтобы они смогли пообщаться с коровами, козами или лошадьми.

Телеведущий напомнил, что, когда ребенок растет с животным, у него просыпается ответственность и чувство заботы. Более того, дети будут вынуждены подчиняться расписанию, а это их дисциплинирует. Поэтому врач посоветовал родителям разрешать своим чадам заводить домашних животных.