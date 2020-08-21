Добровольная вакцинация врачей от COVID-19 начнется на следующей неделе

Российских врачей начнут прививать от коронавируса уже на следующей неделе. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, препарат «Спутник V» будут вводить только добровольцам.

Заявки на приобретение первой в мире вакцины от COVID-19 подали уже более двух десятков стран. Главное в перспективе - наладить массовое производство.

«Мы работаем с четырьмя партнерами в Индии, которые могут производить вакцину Института Гамалеи. И действительно, очень важно, что по мере того, как эти партнерства по производству позволяют производить массовые объемы, мы удовлетворяем тот спрос, который есть. Потому что, как вы знаете, мы получили более миллиарда дополнительных заявок на эту вакцину от различных стран», - объяснил глава Российского фонда прямых инвестиций.

Препарат «Спутник V» был разработан Минобороны совместно с Научным центром имени Гамалеи. Ожидается, что поставлять вакцину на внешние рынки начнут в ноябре-декабре текущего года.