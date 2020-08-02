Захарова ответила на заявления Кравчука о Минских соглашениях

Заявления украинских политиков о непонимании пунктов Минских соглашений наталкивает на мысль о необходимости проведения внутриукраинских консультаций. Собраться Владимиру Зеленскому и его предшественникам на президентском посту и попытаться понять, что же там написано. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявление нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.

«Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером (Кравчук, Кучма, Порошенко, Зеленский) и попытаться понять, что же записано в минских соглашениях?», - написала Захарова в Facebook.

По информации СМИ, экс-президент Украины Кравчук заявил, что «не совсем понимает составляющие особого статуса Донбасса, о котором говорится в Минских соглашениях».

По мнению Марии Захаровой, внутриукраинский саммит должен получиться конструктивным, а винить в срыве будет некого.

«Участники все в теме: двое были в контактной группе, один подписывал минские документы, один сделал их частью предвыборной программы», - сообщила официальный представитель российского МИД.

Она отметила, что из этой «четверки у двоих вопросов по “минскому пакету” не возникало». Они не заявляли, что им что-то не понятно, обсуждали его реализацию разъезжая по мировым столицам и требуя от Москвы «не тормозить процесс», уточнила Захарова.

«Вот пусть и расскажут двум другим, что же там такого написано», - считает Захарова.

Она добавила, что высказанная идея является бесплатной и назвала ее братской.

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил делегацию страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе с подачи Владимира Зеленского. Это произошло после того, как украинскую делегацию покинул еще один бывший президент Леонид Кучма.