Врач рассказал, что может ухудшить работу головного мозга

Для поддержания головного мозга в продуктивном состоянии необходимо постоянно снабжать его кислородом. Такое мнение высказал Рефлексотерапевт Игорь Орлов.

Эксперт объяснил, что слишком большая нагрузка, стрессы и переутомление способны привести к нарушению мозгового кровообращения и, как следствие, головным болям, замедленному реагированию и проблемам с памятью.

Предупредить подобные нежелательные нарушения может массаж определенных частей тела, связанных с мозгом. К примеру, действенным может оказаться массаж ушей и особенно – мочки уха. Так, нажав на ее центр, возможно улучшить зрение человека.

Орлов также рассказал, что улучшению тока крови способствует массаж головы в области волос.

Кроме этого, улучшить кровообращение может массаж пальцев рук и стоп, а также кистей, так как он ослабляет нервное напряжение и нормализует артериальное давление.

Специалист подчеркнул в беседе с радио Sputnik, что при массаже не должно возникать болезненных ощущений и проводить его следует аккуратно и мягко.