Адвокат Ефремова объяснил, почему не сможет прийти на следующее заседание суда

Адвокат российского актера Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, рассказал «Звезде», почему не сможет присутствовать на заседании суда в среду, 5 августа.

По его словам, он еще в июле уведомил суд о том, что у него не будет возможности прийти на очередной заседание по делу ДТП с участием актера.

«Я об этом сообщил еще 24 июля в суде. Я просил, чтобы на 5 августа заседание не назначали», - отметил Пашаев.

По его словам, он не знает, когда состоится следующее заседание суда, на котором он сможет присутствовать. Также Пашаев подчеркнул, что 5 августа будет находиться в Новосибирской области по рабочим делам.

Ранее адвокат рассказал, что у него есть «козырь» для оправдания его подзащитного. По его словам, он намерен выдать суду некое доказательство, но не сразу.

Напомним, смертельное ДТП произошло в центре Москвы 8 июня этого года. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил газель. Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров серьезно пострадал и скончался от полученных травм.