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Вернуть деньги за отдых: в России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

Лина Давыдова
04:36 21.08.2020
Продажа туров с кешбэком продлится ровно неделю — до полуночи 28 августа.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня туристы могут серьезно сэкономить на отдыхе.  В России стартовала государственная программа доступных путешествий. Отдыхающим, которые решат отправиться в поездку по стране, вернут до 15 тысяч рублей.  Это так называемый туристический кешбэк. Но, чтобы его получить, нужно выполнить ряд условий.

Первое: выбрать и тур нужно будет онлайн - через специальный портал Ростуризма. Причем, для оплаты можно использовать только карту «Мир», которую необходимо зарегистрировать. Тут важно отметить, что если лично у желающего получить кешбэк карты «Мир» нет, можно воспользоваться чужой - например, родственника или друга.

Второе важное условие: на приобретение тура дается ровно неделя - то есть с 21-го по 28-е августа включительно. При этом продолжительность путевки должна быть не менее 5-ти дней, а стоимость для всех участников поездки - более 25 тысяч рублей. Причем, начаться эта поездка должна с 21 августа до 20 декабря, а закончиться - до 31 декабря 2020-го года.

По данной программе поехать отдохнуть можно практически в любой регион страны, за исключением совсем популярных направлений - Алтайского края и Республики Алтай, Калининградской области, Крыма, Севастополя, Кубани и Ставрополья. Но это только пока. Купив тур туда вне высокого летнего сезона - с 1 октября до 20 декабря - также можно получить кешбэк.

Сумма возврата денег зависит от стоимости тура. Если тур стоит

от  25 до 50 тысяч рублей, кешбэк составит 5 тысяч. Если больше 50 тысяч – компенсируют 10 тысяч. А если свыше 75-ти, то обратно вернут 15 тысяч рублей. Причем, сделать это обещают в течение 5 дней с момента покупки.        

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