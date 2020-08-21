«Не очень щедро»: премьер-министр Белоруссии удивился сумме, выделенной Евросоюзом в качестве финансовой помощи

Финансовая помощь, выделенная Европейским Союзом Белоруссии и составившая 53 миллиона евро, показалась «не очень щедрой» премьер-министру страны Роману Головченко. Об этом он заявил в эфире государственного канала ОНТ в четверг.

Головченко очень удивился предложенной сумме. Он напомнил, что некрупные страны получали от ЕС куда большую помощь. Например, Молдове выделили аж €100 миллионов для совершенствования образования и сферы здравоохранения. А сумма на противостояние COVID-19 на Украине и вовсе составила порядка миллиарда евро.

«Куда пойдут эти деньги, как пойдут… Сейчас декларируется – вы, главное, бастуйте или увольняйтесь. Как в известном произведении классика – "заграница нам поможет". Ничего не меняется», — отметил Головченко.

Впрочем, премьер-министр страны предупредил, что в соответствии с государственным законодательством во время забастовки принятие помощи от других, в том числе иностранных, объединений, запрещено.