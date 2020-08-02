Минздрав предложил повысить акциз на табак

В Минздраве РФ заявили о необходимости рассмотреть вопрос о повышении акциза на табак до уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Рекомендации ВОЗ и мировой опыт определяют, что налоговые меры — самые эффективные в борьбе с табаком», - подчеркнула главный терапевт ведомства Оксана Драпкина.

По ее мнению, целесообразно обсуждение вопроса о планомерном повышении акциза на табачную и иную никотинсодержащую продукцию, пишет РИА Новости.

Оксана Драпкина также подчеркнула, что среди нерешенных задач остаются внедрение стандартной упаковки для табачной продукции с обновленными графическими и текстовыми предупреждениями.

Напомним, акцизы на табак выросли с 1 января текущего года в среднем на 4%, в соответствии с уровнем инфляции.