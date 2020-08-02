В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ

В России в 80 субъектах ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется или наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что в пяти российских субъектах отмечен незначительный рост инфицирования коронавирусом.

«Где-то чуть-чуть поторопились с открытием. Где-то процветает так называемый ковидный нигилизм: с нами все будет хорошо», - объяснила Попова.

Накануне в ВОЗ заявили, что в мире число выявленных случаев инфицирования коронавирусом превысило 17,3 миллиона человек. Согласно распространенному заявлению чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения, пандемия по-прежнему представляет чрезвычайную ситуацию на планете и продлится еще долго.