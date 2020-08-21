Смятая кабина и осколки стекла: кадры с места крупной аварии с мусоровозом на МКАД

На Московской кольцевой автодороге были перекрыты три полосы из-за произошедшего накануне крупного ДТП. По имеющимся данным, инцидент произошел в районе четвертого километра МКАД, где столкнулись несколько автомобилей.

Как сообщили в экстренных службах города, изначально на дороге произошло столкновение мусоровоза «КамАЗ» и двух фур.

В результате произошедшего травмы получили не менее трех человек. Об этом пишут MK.ru. Еще двое оказались заблокированы в салонах автомобилей. По некоторым данным, после произошедшего крупного ДТП было проведено деблокирование как минимум одного пострадавшего.

Движение транспорта вблизи места аварии оказалось крайне осложнено.