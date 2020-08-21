Роскосмос объявил конкурс на создание эскиза многоразовой ракеты «Амур»

Госкорпорация Роскосмос до 21 декабря будет принимать эскизные проекты нового космического ракетного комплекса (КРК) с ракетой-носителем «Амур» на сжиженном природном газе и возвращаемой первой ступенью.

Согласно техзаданию конкурса ракета-носитель «Амур» будет двухступенчатой, при этом первая ступень будет многоразовой, с возможностью запуска в одноразовом исполнении (со снятием элементов многоразовости).

«На этапе эскизного проектирования должна быть рассмотрена возможность не менее чем десятикратного использования первой ступени», - цитирует техзадание ТАСС.

Планируется, что на новой ракете с Восточного будут выводиться в космос автоматические спутники различного назначения.

Начальная стоимость тендера на изготовление эскизного проекта составляет 407 миллионов рублей.