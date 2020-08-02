Россия сняла ограничения на въезд для граждан Швейцарии
Граждане Швейцарии смогут прибывать на территорию РФ воздушным транспортом.
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Российский премьер Михаил Мишустин подписал документ, снимающий ограничения на въезд в РФ для граждан Швейцарии в преддверии возобновления авиационного сообщения с этой страной 15 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
«Для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за коронавируса», - информирует правительство.
Отмечается, что граждане Швейцарии смогут прибывать на территорию нашей страны воздушным транспортом.
Ранее стало известно, что РФ возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа. При этом рейсы пока будут совершаться один раз в неделю.