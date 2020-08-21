Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре. Такую информацию сообщает южнокорейская разведка.

Теперь, после введенных изменений, 32-летняя Ким Е Чжон, в настоящее время являющаяся первым заместителем заведующего отделом ЦК Трудовой партии, будет отвечать за политику Северной Кореи в отношении Соединенных Штатов и Южной Кореи.

Фактически, сестра действующего главы стала вторым лицом в стране, однако вся государственная власть по-прежнему остается в руках одного человека - Ким Чен Ына.

Ранее, в период активного распространения слухов о серьезной болезни северокорейского лидера, в качестве его потенциального преемника наиболее часто рассматривалась прессой младшая сестра.