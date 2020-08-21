В Москве при выявлении коронавируса у одного ученика на «дистанционку» переведут весь класс

Классы столичных школ планируют переводить учеников на дистанционное обучение при обнаружении хотя бы у одного из них признаков заражения коронавирусом.

Наиболее значимым среди этих признаков будет обнаружение COVID-19 с помощью тестов у хотя бы одного учащегося.

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что таким образом можно будет достаточно быстро обнаружить инфицированных школьников и отметить класс, в котором они обучаются, для перевода на дистанционное образование.

«Количество классов, которые будут переходить на "дистанционку", будет зависеть от количества заболеваний», - цитирует градоначальника ТАСС.

Незадолго до этого в столице было зарегистрировано до 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди учащихся школьного возраста.