Россия отправит в Мексику 2 тысячи доз вакцины от коронавируса для испытаний
Две тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник V» получит Мексика от России, чтобы провести третий этап клинических исследований.
«Мы вели с российскими властями переговоры уже некоторое время, и вчера Мексике было предложено получить как минимум две тысячи доз вакцины, чтобы начать испытывать ее здесь. Это очень хорошая новость», - сказал глава МИД латиноамериканской страны Марсело Эбрард.
Исследования должны начаться уже в сентябре. Встреча Эбрарда и посла РФ в латиноамериканской стране Виктора Коронелли прошла 19 августа в Мехико. Эбрард выразил заинтересованность в проведении последней третьей фазы исследований, чтобы вакцина как можно раньше появилась в Мексике.
Напомним, ранее президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что готов лично испытать российскую вакцину при условии ее эффективности.
11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.