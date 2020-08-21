Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые нашли скелет одного динозавра внутри другого

Анна Берестовая
03:36 21.08.2020
Обнаруженные останки стали первым подтверждением того, что доисторические рептилии питались крупной добычей.
Ученые нашли скелет одного динозавра внутри другого
© Фото: pixabay.com

Китайским ученым, исследующим окаменелые останки динозавров, удалось обнаружить скелет пятиметрового ихтиозавра, с высокой степенью вероятности погибшего, подавившись талаттозавром, размером в четыре метра.

Специалисты указали, что обнаруженная находка является первым подтверждением того, что огромные хищные рептилии древности питались крупной добычей.

По предположению ученых, ихтиозавр, возраст останков которого насчитывает около 243 миллионов лет, скончался в попытке съесть убитого им талаттозавра или его труп, обнаруженный хищником.

Такие данные, опубликованные в журнале iScience, были обнародованы исследователями Калифорнийского университета.

Ранее на территории Кузбасса были обнаружены окаменелые яйца эры динозавров, принадлежащие пока не определенному виду динозавров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.08.2020, 14:00
В Минпросвещения призвали готовиться к традиционному режиму работы школ
Дата20.08.2020, 17:30
Истребитель Су-30СМ перехватил самолеты-разведчики Франции и Великобритании над Черным морем
Дата19.08.2020, 10:41
Названа дата возвращения на ринг Федора Емельяненко
Дата20.08.2020, 10:42
Россия начала экспортировать новейший автомат АК-12
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:48 Армия
Видео
Российские и сирийские военные провели совместные учения в порту под Тартусом
03:16 В стране и мире
Россия отправит в Мексику 2 тысячи доз вакцины от коронавируса для испытаний
02:34 Армия
Видео
На полигоне Кирилловский мотострелки завершили двусторонние учения с участием 3000 военнослужащих ЗВО
01:56 Армия
Мифы о Второй мировой обсудят на форуме «Армия-2020»
01:16 В стране и мире
Лавров: борьба с Россией стала смыслом существования НАТО
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
Видео
«Ожила бабушка»: в магазине ритуальных услуг рассказали о несостоявшихся похоронах
Алибасов назвал главное препятствие для встречи с Федосеевой-Шукшиной
Видео
Эксперт рассказал, как отличить фальшивую купюру в 5 тысяч рублей
Видео
Российский космонавт показал загадочные объекты в космосе
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.