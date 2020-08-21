Ученые нашли скелет одного динозавра внутри другого

Китайским ученым, исследующим окаменелые останки динозавров, удалось обнаружить скелет пятиметрового ихтиозавра, с высокой степенью вероятности погибшего, подавившись талаттозавром, размером в четыре метра.

Специалисты указали, что обнаруженная находка является первым подтверждением того, что огромные хищные рептилии древности питались крупной добычей.

По предположению ученых, ихтиозавр, возраст останков которого насчитывает около 243 миллионов лет, скончался в попытке съесть убитого им талаттозавра или его труп, обнаруженный хищником.

Такие данные, опубликованные в журнале iScience, были обнародованы исследователями Калифорнийского университета.

Ранее на территории Кузбасса были обнаружены окаменелые яйца эры динозавров, принадлежащие пока не определенному виду динозавров.