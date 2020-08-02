Российский премьер-министр Михаил Мишустин упразднил более 30 документов по контролю в сфере строительства и ЖКХ. С 1 января 2021 года они утратят свою силу.

«Ряд нормативных актов и отдельных положений, содержащих требования по контролю в сфере строительства и ЖКХ, признаны утратившими силу и перестанут действовать с 1 января 2021 года... Всего будет аннулировано более 30 документов, изданных с 2010 по 2020 год», - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Отмечается, что будет упразднено, в том числе, постановление правительства об утверждении стандарта раскрытия информации управляющими компаниями. Также отменяются девять приказов Министерства строительства РФ, в частности, регулирующих ведение реестра специалистов в области архитектуры и строительства, и разработку проектной документации на объект капитального строительства.

По данным кабмина, ревизия актов российского законодательства, которую правительство проводит совместно с экспертным сообществом и предпринимателями, осуществляется в рамках механизма «регуляторной гильотины», предусматривающего отмену необоснованных и устаревших надзорных требований для снижения регуляторной нагрузки на основные экономические сектора.