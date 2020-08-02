Одиннадцать вагонов с углем сошли с рельсов в Коми

Сейчас на месте инцидента работают восстановительные бригады железнодорожников. Причины случившегося неизвестны. Повлиял ли сход вагонов на движение поездов не сообщается. Известно, что в результате ЧП никто не пострадал.

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