Одиннадцать вагонов с углем сошли с рельсов в Коми
В результате инцидента никто не пострадал, начались восстановительные работы.
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Одиннадцать груженых углем вагонов сошли с рельсов в Республике Коми. Инцидент произошел в Княжпогостском районе, сообщили в региональном управлении МЧС.
«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошел сход 11 вагонов грузового поезда с углем», - говорится в сообщении.
Сейчас на месте инцидента работают восстановительные бригады железнодорожников. Причины случившегося неизвестны. Повлиял ли сход вагонов на движение поездов не сообщается. Известно, что в результате ЧП никто не пострадал.