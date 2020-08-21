Корреспондент «Звезды» проверила качество меда на столичной ярмарке

Недавно в Роскачестве провели проверку меда 46 наиболее популярных у россиян торговых марок. Продукт изучали по 466 показателям: 399 из них - показатели пестицидов, 41 - наличие антибиотиков и пять - обязательные показатели безопасности. Выяснилось, что в меде 19 торговых марок содержатся следовые количества (стремящиеся к нулю) антибиотиков, как включенных, так и не включенных в гигиенические требования Технического регламента Таможенного союза.

«Звезда» отправилась на главную ярмарку меда в столице, чтобы изучить продукцию на прилавках и провести собственную проверку.

Цветочный, липовый, гречишный – разнообразие впечатляет. Есть даже уникальные сорта: например, мед из верблюжьей колючки, который привезли из южного Казахстана. Говорят, он самый ценный, имеет легкий привкус кокоса.

Кстати о вкусе: специалисты советуют перед покупкой меда обязательно его попробовать – он должен слегка горчить. Но вот узнать, на вкус или на взгляд, есть ли в меде антибиотики или пестициды – невозможно. Поэтому на экспертизу корреспондент отправилась вместе с ветеринарными инспекторами. В помощь – мобильная лаборатория, которая проведет исследование сразу на несколько показателей.

Прошел ли проверку мед - смотрите в сюжете Карины Харитоновой.