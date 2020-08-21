Экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха
Люди на американском сегменте, а также между российской и американскими частями станции закрыты.
© Фото: pixabay.com
Все специалисты, в настоящее время находящиеся на Международной космической станции, изолировались в российском сегменте после произошедшей утечки воздуха.
На американском сегменте МКС, а также между двумя сегментами произведено закрытие люков. Соответствующую информацию сообщили в Роскосмосе.
Согласно плану, экипаж останется на российской части станции в период до вечера 24 августа. В первой половине дня в понедельник, как пишет ТАСС, пройдет обсуждение полученных данных о возможном месте утечки и определены дальнейшие действия команды.
В настоящий момент на МКС находятся два российских космонавта Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также астронавт США Крис Кэссиди.