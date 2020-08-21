Василий Лановой поздравил военных с Днем офицера

В России сегодня отмечается День офицера. Это праздник, который объединяет командный состав военнослужащих всех родов войск. Поздравления и праздничная музыка по этому поводу прозвучали у здания Министерства обороны на Фрунзенской набережной. Как раз в том месте, где установлен памятник героям фильма «Офицеры».

Картина вышла полвека назад, но до сих пор остается одним из самых любимых фильмов в нашей стране. Офицеров России поздравил исполнитель одной из главных ролей в нем - Василий Лановой.

«Любовь к этой картине видна, она видна, я это ощущаю, мне это говорят. А главное - здесь есть любовь к своей родине, этих зрителей, это самое главное и мы счастливы, что актерам повезло вот такую иметь картину», - сказал Василий Семенович.

И, конечно, не обошлось без исполнения знакомой каждому песни из кинофильма.