Минздрав: предложения о предзаказе российской вакцины от COVID-19 не соответствуют действительности

После разработки российской вакцины от коронавируса появилось множество сообщений от мошенников о якобы возможности ее предзаказа. В Минздраве РФ сообщили, что они не соответствуют действительности.

«Все предложения о предзаказе и продаже вакцины не соответствуют действительности», - рассказали в министерстве.

Владимир Путин 11 августа заявил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи. Отмечается, что препарат безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки.