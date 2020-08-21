Ребенка ищут под завалами в жилом доме после взрыва газа в Ярославле

Сотрудники МЧС проводят поиски восьмилетнего мальчика, который, по словам жильцов, может находиться под завалами в доме после взрыва газа в Ярославле.

Также МЧС усилило группировку специалистов, работающих на месте происшествия. Теперь там находятся 115 человек и 31 единица техники. Среди них – кинологи и психологи.

Взрыв газа произошел сегодня, 21 августа, в многоквартирном доме номер 5 по улице Батова. По предварительным данным, погибла 66-летняя женщина, еще четыре человека пострадали. Под завалами могут находиться люди.