Ряд регионов России ожидает аномальное тепло

На некоторых территориях северной части Европейской России, а также в Калининградской области в ближайшее время ожидается аномальное увеличение температуры. Соответствующий прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Так, в указанных областях столбики термометра поднимутся на четыре-пять градусов выше нормальных значений, что является большой редкостью для показателей второй половины августа.

К примеру, специалист отметил, что температура воздуха в Калининградской области, достигающая в обозначенный период значений выше +25 градусов по Цельсию и временами доходящая до +30, не часто фиксируется в процессе метеонаблюдений.

Нормальные показатели также, согласно прогнозу Гидрометцентра, будут превышены на территории Санкт-Петербурга, Карелии, Мурманской и Архангельской областей.

Схожие значения температур, за исключением менее прогретой воды, доходящей до 21-22 градусов, наблюдаются на Черноморском побережье. Таким образом температурный фон, на севере, где совсем недавно отмечались заморозки, резко изменится.