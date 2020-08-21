По факту взрыва в жилом доме в Ярославле возбуждено дело

По факту взрыва в жилом доме в Ярославле следователями возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека)», - говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел в Ярославле на улице Батова в доме №5 в одной из квартир девятиэтажного жилого дома. В результате обрушилась часть конструкция с третьего по пятый этажи. Из дома эвакуированы 160 человек. К данному моменту известно об одном погибшем и четверых пострадавших.

Предварительно эвакуированных жителей будут размещать в администрации Дзержинского района, затем их планируется расселить в одной из местных гостиниц. Здание жилого дома, где произошел взрыв, обесточено, газ отключен. Сейчас на месте работают экстренные службы.