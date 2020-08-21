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ЦПВС: сирийцы жалуются на произвол протурецких вооруженных формирований

Кирилл Васин
21:33 21.08.2020
В ЦПВС отметили, что сирийской стороной неоднократно фиксировались случаи насильственных действий боевиков в отношении мирных жителей оккупированных территорий.
ЦПВС: сирийцы жалуются на произвол протурецких вооруженных формирований
© Фото: Минобороны РФ

Как рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге, сирийцы жалуются на произвол протурецких вооруженных формирований.

«В Центр по примирению враждующих сторон и органы власти Сирийской Арабской Республики поступают обращения от населения северо-восточных районов Сирии с жалобами на произвол протурецких вооруженных формирований, дислоцированных в зоне проведения операции ВС Турции “Источник мира”», - рассказал Щербицкий.

Он отметил, что сирийской стороной неоднократно фиксировались случаи насильственных действий боевиков в отношении мирных жителей оккупированных территорий. Отмечаются также преднамеренные нарушения работы и вывод из строя систем и объектов жизнеобеспечения провинций Хасеке, Алеппо и Ракка. Регулярно блокируется подача воды и электричества с территорий, занятых ВС Турции и подконтрольными им формированиями, в соседние районы Сирийской Арабской Республики.

«Так, с момента взятия протурецкими НВФ в октябре 2019 года под контроль насосной станции в Алук-Шарки не менее девяти раз перекрывалась подача питьевой воды в провинцию Хасеке. Кроме того, боевики протурецких группировок расхищают как личное имущество граждан, включая собранный ими урожай, так и оборудование объектов водо- и электроснабжения», - отметил Щербицкий.

По его словам, последний случай зафиксирован 15 августа в городе Рас-Элт-Айн, где членами группировки «Фиркат Хамза» с целью последующей продажи было похищено свыше 500 метров электрического кабеля, а также большое количество труб, используемых для прокладки и ремонта ирригационных систем.

Также отмечаются многочисленные боестолкновения между различными отрядами боевиков, в результате чего гибнут мирные жители. Подобные противозаконные действия ведут к масштабному социально-экономическому кризису и ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч мирных сирийских граждан.

В ЦПВС призвали турецкую сторону принять меры для обеспечения порядка на занятых ВС Турции территориях и прекращения криминальных действий подконтрольных ей вооруженных формирований.

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