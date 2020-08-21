В МЧС рассказали о взрыве газа в жилом доме в Ярославле

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Ярославской области Михаил Зверев рассказал подробности о взрыве газа в жилом доме в Ярославле.

«В 19.29 поступило сообщение о происшествии по адресу город Ярославль улица Батова дом 5. По прибытии на место установлено, что в жилом многоквартирном доме произошло обрушение с третьего по пятый этаж. Произведена эвакуация жильцов дома», - рассказал Зверев.

Он отметил, что на месте происшествия работают 103 специалиста и 20 единиц техники. По предварительной информации, погиб один человек и три человека пострадали.

Ранее губернатор Дмитрий Миронов поручил задействовать все экстренные службы Ярославля после взрыва газа в жилом доме. Он пообещал, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.