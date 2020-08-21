Губернатор поручил задействовать все экстренные службы Ярославля после взрыва газа в жилом доме

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов после взрыва газа в жилом доме поручил задействовать все экстренные службы города.

Он отметил, что пострадавшим окажут необходимую помощь, а причины случившегося установят следственные органы. Об этом губернатор написал на своей странице «Вконтакте».

Прокуратура Ярославской области организовала проверку по данному инциденту. По ее результатам примут соответствующие решения.

Согласно сообщению МЧС, по предварительным данным, в результате взрыва газа погиб один человек, пострадали еще трое. Проводится эвакуация жильцов дома.