Лавров заявил главе МИД Швеции о неприемлемости навязывания Минску посредничества

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре со своей шведской коллегой Анн Линде подчеркнул неприемлемость навязывания Белоруссии посреднических усилий или готовых решений. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

Как указали в министерстве, стороны обменялись мнениями по ситуации в Белоруссии, в том числе в контексте инициативы действующего албанского и будущего шведского председательств ОБСЕ по налаживанию диалога между властями республики и оппозицией.

«С российской стороны подчеркнута неприемлемость навязывания Минску каких-либо посреднических усилий или готовых решений», - подчеркнули в МИД РФ.

Стороны также отметили контрпродуктивность попыток диктовать белорусскому обществу, какие именно силы должны олицетворять оппозицию страны в рамках предполагаемого инклюзивного диалога с властями. Как подчеркнули в МИД РФ, принципиально важно позволить белорусам самостоятельно разобраться в сложных внутриполитических процессах.