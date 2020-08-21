Пламя и рухнувшие стены: первые кадры с места взрыва в жилом доме в Ярославле
По сообщению МЧС, проводится эвакуация жильцов дома.
© Видео: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!, Вконтакте © Фото: tlt_mp Вконтакте
Очевидцы разместили в Сети видео, снятое на месте взрыва газа в жилом доме в Ярославле.
На кадрах видно, как сильно пострадало здание: обрушены перекрытия нескольких этажей. В одной из квартир заметно пламя.
По сообщению МЧС, проводится эвакуация жильцов дома. На месте работают 103 специалиста и 29 единиц техники. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали.